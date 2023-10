Immer beide Bücher in der Hand halten!

„Wir haben 2014 mit dem Buch schon vor dem beschleunigten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe gewarnt (Buch gezeigt) und jetzt ist mit dem Beginn der globalen Umweltkatastrophe ein qualitativer Sprung eingetreten mit irreversiblen Prozessen in der Hauptseite, das haben wir in unserem neuen Buch analysiert (Buch gezeigt).

Das führte zu vielen Gesprächen zunächst über diese Qualifizierung und die Alleinstellungsmerkmale des Buches mit seiner systemischen und allseitigen Analyse und Prognose qualitativer Sprünge und Wechselwirkungen bei allen Hauptfaktoren der globalen Umweltkatastrophe. Bei einer Reihe von Besuchern konnte ich schnell auf die Gefahr der weiteren Zerstörung der Lebensgrundlagen durch den Kapitalismus und die Monopole und den Wettlauf mit der Zeit zu sprechen kommen und dass das Buch eine mutmachende Perspektive für den Kampf und die gesellschaftliche Alternative mit dem echten Sozialismus vertritt.

Es gab sehr offene Diskussionen über die Umweltfrage im Sozialismus und der ehemaligen DDR und Sowjetunion. Hauptmeinung war, „schöne Idee“, „hat dort auch nicht funktioniert“, „gut dass Sie daran festhalten, viel Erfolg“ oder „ich glaube nicht, dass die Menschen das durchsetzen“. Es ist also noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, die aber auf großes Interesse stößt.

In gut zwei Stunden konnte ich zwei „Doppelpack“ verkaufen, die Umweltfrage und deren Lösung bewegte viele Besucher der Buchmesse.