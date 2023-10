Ukraine setzt Drohnen gegen Flucht von Wehrpflichtigen ein

Der ukrainische Grenzschutz sagt selbst, dass er auch Drohnen zur Verhinderung der Flucht von Wehrpflichtigen ins Ausland einsetzt. Im südlichen Gebiet Odessa an der Grenze zur Republik Moldau seien am Freitag 14 Männer an der "illegalen Ausreise" gehindert worden. In einigen Fällen sei dabei zur Aufklärung aus der Luft auch eine Drohne eingesetzt worden, hieß es.

Immer wieder versuchen Männer in der Ukraine, vor dem Kriegseinsatz gegen ihre russischen Klassenbrüder zu fliehen. Von der Kriegsbegeisterung, die es laut Selenskyj gibt, ist immer weniger übrig. Menschen, die fliehen wollen, zahlen zum Teil 2000 Euro an Schleuser. Mehr als 20.000 wehrpflichtige Männer hat der Grenzschutz an der Flucht gehindert. Die Flüchtigen werden immer wieder an der „grünen Grenze“ vor allem zu Rumänien und der Republik Moldau aufgegriffen. Im Grenzfluss Tyssa (Theiß) zu Rumänien und Ungarn sind ukrainische Flüchtlinge ertrunken und mehrere erfroren bei der Flucht in den Karpaten. Der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge sind in den 27 EU-Staaten sowie Norwegen, Schweiz und Liechtenstein über 650.000 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 64 Jahren als Flüchtlinge registriert.

Welch absurde und barbaraische Szenarien! Die einen Flüchtlinge ertrinken beim Versuch, Europa zu erreichen, im Mittelmeer. Die anderen bei der "illegalen Ausreise" aus der Ukraine im Grenzfluss zu Rumänien. Die revolutionäre Überwindung des Selenskyj-Regimes in der Ukraine, des russischen Putin-Faschismus und des gesamten imperialistischen Weltsystems sind eine dringende Notwendigkeit!