Solidarität mit Palästina

Berlin: Demonstration am Samstag gegen den Genozid in Gaza

Verschiedene Organisationen wie die Palästinakampage, Palästina spricht, der Jewish Bund und die Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost rufen für den kommenden Samstag zu einer bundesweiten Demonstration in Berlin auf - unter dem Motto: „Free Palestine will not be cancelled: Stoppt den Genozid in Gaza! Nein zu den Demo-Verboten!“.

Von hodo