Buchvorstellung und Diskussion

Einer der größten polnischen Gewerkschaftsverbände, OPZZ, hat die polnische Regierung in einer aktuellen Erklärung aufgefordert, alle militärischen Beziehungen zu Israel abzubrechen. Der OPPZ-Vorstand erklärt weiter: "...stehen wir in Solidarität mit dem Aufruf der palästinensischen Gewerkschaften ... israelische Angriffe auf das palästinensische Volk zu beenden. ... Wir können nicht schweigen angesichts der Tausenden Opfer von Bombenanschlägen, darunter viele Kinder, der Zerstörung ganzer Wohnviertel, der Verschärfung der humanitären Katastrophe durch die Unterbrechung der Versorgung mit Treibstoff, Strom, Wasser, Nahrungsmitteln und Medikamenten, und die Zwangsumsiedlung Hunderttausender Menschen mit Anzeichen ethnischer Säuberung. Genug vom Tod unschuldiger Menschen aller Nationalitäten! ... Es ist an der Zeit, die Spirale der Gewalt zu beenden, deren Grundvoraussetzung ein Ende des Kolonialismus, der Besatzung und der Apartheid ist, mit der die Palästinenser seit Jahrzehnten konfrontiert sind."