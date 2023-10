"Darum lasst uns alles wagen" - Lieder des jungen Karl Marx

Aus ungewohnter Perspektive werfen Die Grenzgänger einen Blick auf Karl Marx, den immer wieder aktuellen Kritiker des Kapitalismus. Mit nur 29 Jahren verfasste er gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Freund Friedrich Engels das Kommunistische Manifest.



Aus den vielen Hundert Gedichten und Liedtexten, die Marx während seiner Bonner Studentenzeit schrieb, gestalten die Grenzgänger ein Konzert: zarte Liebeslieder für seine spätere Frau Jenny, philosophische Gedanken an den Vater, Alltagsbeobachtungen und Volkslieder, die er sammelte. Auf dem Programm stehen auch vertonte Texte, die sich auf Karl Marx beziehen.



Mit Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl gelingt den Musikern die Vertonung der Texte, musikalisch abwechslungsreich wird der Zorn, die Zärtlichkeit, die unbändige Leidenschaft des jungen Karl Marx und seiner Generation spürbar. Ein aktueller Hörgenuss, kunstvoll, folkig, jazzig... .



Die Grenzgänger zählen laut Deutschlandradio Kultur zu den großen Ausnahmen im Musikgeschäft: Weit über zweitausend Konzerte auf kleinen und großen Bühnen im In- und Ausland sowie diverse Rundfunkkonzerte, unter anderem mit Liedern aus dem Widerstand zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. In diesem Jahr feiern sie ihr 35-jähriges Bühnenjubiläum.



Bisher erschienen elf CDs, von denen fünf mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurden, mit aufwendigen Booklets zu den Hintergründen der Lieder.

Der Abend im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1a, beginnt am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Eintritt: 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Vorverkauf: 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Vor der Veranstaltung und in der Pause werden Getränke und Speisen angeboten.