Ein Tag mit großer Überzeugungskraft und Herzenswärme für den palästinensischen Befreiungskampf – und die MLPD!

Königsstraße in Stuttgart am Samstagmittag am Platz der Herbstdemonstration: Wir sammeln Spenden für das Projekt „Gaza soll leben“, das von der „United Front“ [1] initiiert und bekannt gemacht wurde. Im Aufruf wird auf die Kriegsverbrechen der israelischen Armee und das große Leid der Masse der palästinensischen Bevölkerung hingewiesen, der berechtigte Befreiungskampf gewürdigt und die Massaker der Hamas prinzipiell verurteilt. Ausgerüstet sind wir als »Spendendose« mit einem „Palästinenser-Tuch“, an den Ecken verknotet, damit man schnell Münzen und Scheine einwerfen kann und besser gesehen und erkannt wird.

Wir riefen laut unsere Anliegen aus: „Spenden Sie für ein Krankenhaus im Gaza! Freiheit für Palästina! Keine Solidarität mit den Massakern der Hamas! Israels Krieg gegen Palästina ist versuchter Völkermord!“ und weckten so große Aufmerksamkeit bei den vielen Leuten. Sie stimmten oft unseren Positionen – die faschistischen Verbrechen der Hamas, vor allem aber die Kriegspolitik Israels zu verurteilen, zu. Manche bedankten sich für unsere Initiative, mal mit Blicken, mit Schulterklopfen oder mit zuweilen leisen Worten, so als hätten sie Scheu, diesen Standpunkt öffentlich zu äußern.

Die Reaktionen der Menschen auf der Straße haben uns beeindruckt, denn sie bestätigten die differenzierte Einschätzung der MLPD. Auf diese Weise kamen auf der Einkaufsstraße Stuttgarts in knapp einer Stunde fast 600 Euro zusammen. Überraschend viele warfen im Vorbeigehen wortlos einen Schein in das Tuch, manche leerten ihre Hosentaschen und gaben alles Kleingeld, manche fragten erst nach: „Für Gaza?“ und gaben dann eine Spende, Kinder, Erwachsene und viele Jugendliche. Ein Mann, Security in einem der Läden, zeigte uns verzweifelt Fotos auf seinem Handy von seinen Familienangehörigen, die bei israelischen Angriffen auf Gaza ermordet wurden. Als Höhepunkt wurden wir am Schluss der ca. einstündigen Sammlung noch durch das Lied »Gaza tonight« begleitet.

Gleichzeitig haben die Trupps der MLPD die ganze Zeit über auch für die Spendensammlung »Ein Euro gegen die Regierung« und die internationalistische Arbeit der MLPD gesammelt. Viele Teilnehmer der Herbstdemonstration, gerade auch Parteilose, betonten, wie hilfreich die äußerst differenzierte Einschätzung der MLPD zum Nahost-Krieg ist. Auch hier wurde eifrig gespendet und auch hier flogen einige Scheine in die Spendendosen. Dieses Spendenergebnis wurde schließlich bereichert von den knapp 250 Teilnehmern der Veranstaltung „100 Jahre Hamburger Aufstand“, die am gleichen Tag später im ABZ Stuttgart stattfand. Insgesamt 1.260 Euro für die internationalistische Arbeit der MLPD.

Ihre überzeugende Wirkung hat sich in den verschiedenen Aktivitäten an diesem Tag in Stuttgart entfaltet – ein Alleinstellungsmarkmal unserer Partei!

[1] United Front: