Gasfeld vor Gaza

Die Druckerei Neuer Weg schreibt: „ Liebe Freundinnen und Freunde, der Israel-Palästina-Krieg nimmt eine neue, menschenverachtende Qualität an. Dazu hat das Zentralkomitee der MLPD eine neue ZK-Erklärung veröffentlicht. Sie steht in einem gestalteten Flugblatt in der Rubrik "Flugblätter" zur Verfügung. Die Druckerei Neuer Weg plant, die ZK-Erklärung in einer Auflage zu produzieren, damit sie kostengünstig und schnell für eure Einsätzen bereit steht. Pro Stück werden euch 0,10 Euro berechnet. Die Versandkosten sind in dem Preis mit inbegriffen.. Bestellungen an: druck@neuerweg.de mit Liefer- und Rechnungsadresse. Versandoptionen bitte mit angeben: Selbstabholung ab Montag, den 6. November, ab 13 Uhr, oder per Post. Bitte meldet euch bis Sonntag, den 5. November, 24 Uhr, zurück. Alle bis dahin eingegangenen Bestellungen werden dann berücksichtigt."