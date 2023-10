Gazipur, Ashulia: Zehntausende Textilarbeiter streiken

In Spanien fanden am Wochenende zahlreiche Demonstrationen für die Rechte der Palästinenser und ein Ende der israelischen Angriffe auf Gaza statt. Die größte Demo war am Sonntag in Madrid, wo zwischen 35.000 (Regierung) und 100.000 Menschen (Veranstalter) auf der Straße waren. Hier sprachen auch Vertreter der Regierungspartei Podemos. In der UNO hatte Spanien für die humanitäre Waffenpause-Resolution gestimmt. Weitere Demos gab es in Valencia (12.000) und Granada (1.000). In Granada begann die Demo mit einer klaren Absage an die Hamas, um dann klar die israelischen Angriffe auf den Gaza zu verurteilen. Am Samstag hatten sich bereits Zehntausende an Demonstrationen in Bilbao, Barcelona und Santiago de Compostela beteiligt.