Gelsenkirchen: Kommt zur REBELL-Party am 4. November

In Montreal in der kanadischen Provinz Quebec forderten am Montag rund 1.000 Studentinnen und Studenten, dass die Regierung von Quebec ihr Pläne, die Studiengebühren zu erhöhen, zurück nimmt. Der Sprechchor "Bildung ist ein Recht, nicht nur für die Reichen und die Weißen" viel schöner auf Englisch ("Education is a right, not just for the rich and white") drückt das Anliegen der Demonstranten aus. Die reaktionäre Regierung von Coalition Avenir Québec will die Studiengebühren an der englischen Universität von Montreal für alle Studenten von außerhalb von Quebec anheben, "um die englische Sprache auf den Straßen von Montreal einzudämmen".