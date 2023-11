Gewerkschaften mobilisieren gegen Kriegstransporte

In Belgien rufen die Logistik-Gewerkschaften BBTK, BTB, ACV Puls und ACV Transcom ihre Mitglieder dazu auf, ihre Mitarbeit an Transporten von Militärgütern nach Israel einzustellen. So soll das Bodenpersonal die Abfertigung von Flügen nach Israel verweigern. Die Gewerkschaften fordern einen sofortigen Waffenstillstand und sie verlangen von der belgischen Regierung, Waffenlieferungen über belgische Flughäfen zu unterbinden. Die Gewerkschaften folgen damit einem Aufruf von Gewerkschaftern aus Palästina.