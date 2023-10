Große Demonstration in Elefsina für „Freiheit von Palastina“ mit starker Beteiligung der Arbeiter

Die Haupt-Slogans der Demonstration waren Freiheit für Palästina, sofortiger Stopp der Bombardierung in Gaza, sofortiger Rückzug der griechischen Fregatte „Psara“, die an der Seite der Kriegsmaschinerie des US-Imperialismus im Meer vor Syrien und Libanon ist.

In Griechenland sind die US-Basen Souda bei Kreta und Alexandroupoli im Nordosten mit Kriegswaffen vollgestopft und platzen aus allen Nähten. Jetzt sollen auch noch die Städte Larissa, Elefsina und die Insel Karpathos zu Militärbasen werden. Hier wird keine Entspannungspolitik betrieben, sondern es wird ein viel größerer Krieg vorbereitet.

Ein weiterer Anlass für die starke Beteiligung an der Demonstration war, dass die griechische Regierung den Militärflughafen von Elefsina dem US-Imperialismus und der EU übergibt. Der Flughafen von Elefsina ist für die Transportflotte des US-Imperialismus ein idealer Standort. Der Platz ist geeignet für schwere Flugzeuge, für die Betankung von Flugzeugen. Hierher sollen bis acht C-130 Flugzeuge von Ramstein verlegt werden. An die 100 Offiziere aus Rahmstein sollen hierher verlegt werden.

Ehemalige Stahlarbeiter waren auch dabei und sagen: „Wir demonstrieren, um zu verhindern, dass Griechenland zu einem Kriegsschauplatz wird und verurteilen die griechische Beteiligung an den mörderischen Plänen der USA - NATO – EU und Israels. Wir lehnen die Umwandlung von Elefsina in einen Kriegsstützpunkt und insbesondere die Übergabe des 112. Kampfgeschwaders an die Amerikaner zur Verlegung von Dutzenden ihrer Flugzeuge, Hilfstransporter, fliegenden Tanker usw. ab. Wir können einfach nicht zusehen, was mit dem palästinensischen Volk passiert. In vielen Veranstaltungen und in den Reden der Palästinenser sehen wir jetzt einen Zeitpunkt erreicht, wo sie einfach nicht mehr so weiterleben wollen. Es ist eine neue Qualität da. Wir sind dabei, weil wir für die Freiheit von Palästina sind. Mit tausenden palästinensischen Flaggen zeigten wir, das Gaza in Elefsina ist."