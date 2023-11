Das hatte Folgen für ihn, die er hier selbst schildert: „Dies Gedicht ‚Handala‘ war am Montag der Anlass für viele schwer bewaffnete Polizisten, mich an beiden Armen zur Seite zu nehmen, einzukesseln und meine Personalien aufzunehmen … nachdem die Montagskundgebung gegen Hartz IV und Weltkriegsgefahr verboten worden war.“

Die Rote Fahne Redaktion spricht den Betroffenen der verbotenen Kundgebungen in Berlin, Halle an der Saale und Magdeburg ihre volle Solidarität aus und fordert die sofortige Einstellung der Kriminalisierung und Repression gegen die Solidarität mit dem berechtigten Kampf des palästinensischen Volkes für Demokratie und Freiheit!



Handala und der Schlüssel

Text/Musik: karl Nümmes 2023 Rhythmus Reggae slow



1. Als Junge wurde Handala

aus Palästina vertrieben.

Der Schlüssel vom Haus, das sie lieb´n

ist in seiner Faust geblieb´n.

Handala ist weggerannt,

den Schlüssel in der Hand.

Er ist die Hoffnung auf ein Leben

in einem freien Land.



2. In Syrien fanden sie eine Bleibe

ein paar Jahre ging das gut.

Doch dann hier das gleiche Leiden

Bomben, Terror, Blut.

Handala ist weggerannt,

den Schlüssel in der Hand.

Er ist die Hoffnung auf ein Leben

in einem freien Land.



3. Sie kamen dann in Libanon

mit dem nackten Leben davon.

Auch hier wird Handala bombardiert

und als Flüchtling diskriminiert.

Handala ist weggerannt,

den Schlüssel in der Hand.

Er ist die Hoffnung auf ein Leben

in einem freien Land.



4. Vom Tempelberg bis nach Berlin,

Sie mussten nach Kreuzberg fliehn.

Am Hermannplatz wird er abgeführt

weil er für Palästina demonstriert.

Handala zeigt wutentbrannt,

den Schlüsel in der Hand.

Er ist die Hoffnung auf ein Leben

in einem freien Land.



Zur Figur des Handala

Die Figur des Handala (حنظلة, DMG Ḥanẓala) erschien erstmals 1969. Der palästinensische Junge mit dem großen, runden Kopf trat dann meist als stiller Beobachter, der nur von hinten zu sehen ist, auf. Er trägt zerschlissene Kleidung und ist barfüßig. Er stellt einen zehn Jahre alten, armen Palästinenser dar, der gegen die israelische Besatzung demonstriert. Zehn Jahre, weil sein Schöpfer genau mit diesem Alter seine Heimat verlassen musste. In der Regel steht er stumm und unbeweglich mit Blick auf das Geschehen da. Nur wenn Kinder involviert sind oder gar zu Schaden kommen, zeigt Handala starke Emotionen. In der Folge wurde Handala die Signatur von Nadschi al-Ali und kam in jedem Cartoon entweder direkt oder als kleines Logo vor. Heute ist die Figur des Handala in den Palästinensischen Autonomiegebieten und in der palästinensischen Diaspora präsent. (Aus Wikipedia)

Hier gibt es das Lied als gestaltetes Liedblatt