Eilige Meldung zur morgigen Demo

Kritischer Standpunkt der MLPD zur Hamas wird auf Großdemonstration in Berlin nicht zugelassen!

Ausgehend von der Palästina Kampagne, Palästina Spricht, der Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost wird für den morgigen Samstag in Berlin zu einer Großdemonstration unter dem Motto „Free Palestine will not be cancelled!“ aufgerufen.

Von us