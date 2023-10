Kundgebung in Sonneberg zum Tag X

Das Internationalistische Bündnis in Sonneberg folgte dem bundesweiten Beschluss, sofort am nächsten Tag eine Protestkundgebung zu organisieren. Wir haben klar gemacht, dass wir es nicht akzeptieren, dass das imperialistische Israel den faschistischen Angriff der Hamas ausnutzt, um der gesamten palästinensischen Bevölkerung Gazas den Krieg zu erklären!

Viele Beiträge sprachen sich dafür aus, dass die Arbeiter und bereiten Massen in Israel und Palästina zusammen kämpfen müssen mit der Perspektive des Sozialismus. Ein Beitrag stellte die Verbindung zur Umweltkatastrophe her, da Kriege auch eine große Umweltzerstörung und Verpestung bedeuten. Der Spruch "Der Feind meines Freundes ist mein Freund" wurde auseinandergenommen in Bezug darauf, dass einige Palästinenser die Hamas nicht richtig kritisieren. Wir können in Deutschland ja auch nicht mit der Afd zusammen kämpfen, bloß weil sie gegen die jetzige Regierung ist. Die Hamas steht für einen faschistischen islamischen Gottesstaat und ist deshalb kein Freund des palästinensischen Volkes.

Begleitet wurde das Ganze von Liedern wie "We will not go down", "Bella Ciao" und dem Einheitsfrontlied. Die Aktion war gelungen und hat bei einigen Sonneberger einen Eindruck hinterlassen.