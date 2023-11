Kururlaub im Oktober 2023 - erholsam und wunderschön

Vom Heilfasten nach Buchinger über Intervallfasten bis hin zur Vollverpflegung mit leckeren, gesunden und schmackhaften Gerichten konnten wir die für uns passende Ernährungsmethode buchen. Zwei Ärzte begleiteten uns.



Gemeinsamer Frühsport, Entspannungsübungen, Liederabend, Massagen und Sauna, Ausflüge in die Umgebung, aber auch genügend freie Zeit zum Ausruhen, zum Austausch untereinander oder für einen Spaziergang in der wunderschönen Natur ließen die Gruppe immer besser zusammenwachsen. Es wurde viel gelacht. Die Pilzsammler unter uns machten begeistert reiche Ausbeute an Pilzen für daheim. Und bei der gemeinsamen freiwilligen Arbeit, beim Laubfegen und Verschönern des Hauses, werkelte jeder nach seinen Kräften und Fähigkeiten mit. Auch das schweißt zusammen, so dass beim abendlichen Bauschnaps, für Faster blieb es beim Wasser, fröhlich angestoßen wurde. Das gute Wochenprogramm konnten wir in einigen Punkten noch an unsere Bedürfnisse anpassen. Manches wird in Zukunft von der Hausleitung und dem Ärzteteam aufgrund unserer gemeinsamen Erfahrungen noch besser abgestimmt werden.



In den Arztgesprächen und Vorträgen zu Bewegung und Ernährung wurde nicht nur einseitig auf die individuelle Erkrankung eingegangen, sondern der Bezug zu krankmachenden Umwelteinflüssen und deren Auswirkungen auf den Menschen hergestellt. Der ganze Mensch stand im Mittelpunkt. So mancher von uns Kururlaubern erhielt im Gespräch mit dem Arzt überraschend neue Erkenntnisse über seine Krankheit oder zur Verbesserung seines Gesundheitszustandes. Die Ärzte verbanden dies mit Vorschlägen für Maßnahmen, die wir nach dem Kuraufenthalt in Angriff nehmen können.

Das ist das Alleinstellungsmerkmal dieser Kururlaubswochen, die der Ferienpark Plauer See bereits seit einigen Jahren zweimal im Jahr anbietet. Also: Nicht zögern und bei der Urlaubsplanung 2024 schon jetzt die Kururlaubswochen einplanen. Denn - diese Woche ist für alle - jung und alt - empfehlenswert.



Save the date: 2. Februar bis 11. Februar 2024 und 8. November bis 17. November 2024.

Gerne die aktuellen Preise im Ferienpark Plauer See erfragen. info@ferienpark-plauersee.de