Geheimplan für die komplette Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen

Auch die Bombardierungen in der unmittelbaren Nähe von Krankenhäusern in Gaza gehen weiter. Al Jazeera berichtet, dass das israelische Militär an drei Hauptfronten vorrückt und den Gazastreifen in der Mitte in zwei Gebiete teilen wolle. Nach einem Bericht der der Financial Times will Israel die EU dazu bewegen, Druck auf Ägypten auzuüben, Flüchtlinge aus Gaza aufzunehmen. Heute wurden verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser zur medizinischen Behandlung aus dem Gazastreifen nach Ägypten gebracht.

Vorgestern veröffentlichte ein Magazin namens +972 ein Dokument des israelischen Geheimdienstministeriums. In dem Papier steht, es sei das Beste, die Palästinenserinnen und Palästinenser dauerhaft aus dem Gazatsreifen in die ägyptische Sinaiwüste zu vertreiben. Die Echtheit des Papiers vom 13. Oktober wurde vom Ministerium bestätigt. Darin erarbeitete das Ministerium unter der Leitung von Ministerin Gila Galid von der Likud-Partei Ratschläge für die Regierung:

Die Palästinenser sollen zunächst aufgefordert werden, vom Norden Gazas in den Süden zu evakuieren. Das ist ja bereits mehrfach geschehen.

Eine Propagandakampagne soll die Verantwortung für Palästinenser auf Ägypten übertragen.

Eine weitere Propagandakampagne soll ununterbrochen darauf hinweisen, dass jedwedes ziviles Leid in Gaza auf die Hamas zurückzuführen sei.

Vor allem die USA sollen von Israel überzeugt werden, Zeltstädte in Ägypten in der Wüste Sinai zu errichten. Druck solle insbesondere auf Griechenland, Spanien und Kanada aufgebaut werden, Flüchtlinge aufzunehmen.

Palästinenser sollen durch Propaganda wie „Allah wollte es so für euch, dass ihr eure Heimat verliert, sucht Sicherheit bei euren muslimischen Brüdern" (Zitat) zu einer Aufgabe ihrer Heimat gedrängt werden.

Zur Realisierung des Plans sollen die USA „Druck auf Ägypten, Katar, die Türkei und Saudi Arabien" aufbauen. Die EU oder Deutschland werden in dem Papier offenbar nicht als Hindernis dieser ethnischen Säuberung betrachtet.

Als Best Case Szenario wird die „Auswanderung" der Palästinenser beschrieben, die eine „Abschreckung" gegenüber allen Menschen in der Region sei. Das Worst Case Szenario sei „die Entstehung eines palästinensischen Staates."