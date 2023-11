Michalis Aiwaliotis schreibt an die Freunde in Deutschland

Die Männer der Küstenwache trugen Militäruniformen und schwarze Masken. Alle trugen Waffen. Die Beamten nahmen das Benzin aus dem Boot, schleppten es zurück in türkische Gewässer und ließen die Gruppe hilflos auf dem offenen Meer treiben.



Die Pushbacks gehen mit alarmierender Geschwindigkeit weiter. In dieser Woche haben 153 Boote mit fast 4900 Menschen versucht, die griechischen Inseln zu erreichen. Die griechischen Behörden melden jedoch nur 50 Boote mit 1353 Menschen. Wo sind die anderen?



Dies ist ein tägliches Ereignis in der Ägäis, bei dem schutzbedürftige Menschen, Männer, Frauen und Kinder, die in Europa Sicherheit suchen, von den griechischen Behörden illegal abgewiesen werden. Die EU-Politiker tun so, als wüssten sie nichts davon. Das können sie am besten.



Auf Samos sind bereits über 4500 Flüchtlinge in einem gefängnisähnlichen Lager eingesperrt, über das die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International (SI) bereits berichtet hat. Auch auf Lesbos ist ein solches Lager im Bau. Täglich kommen 50 bis 100 Menschen hinzu, darunter Familien mit kleinen Kindern. Sie stammen aus Pakistan und Afrika. Seit dem Krieg im Nahen Osten sprechen die zuständigen Behörden von einem „brodelnden Kessel“.

Am Abend des 21. Oktober versammelten sich auf Samos 700 arabischsprachige Personen vor dem Haupteingang des Empfangszentrums, riefen propalästinensische Parolen, bewarfen die Polizeikräfte mit Steinen und versuchten, das Tor zu durchbrechen. Die Behörden von Samos kündigen nun an, dass sie die Möglichkeit haben, sofort einzugreifen. Sie fordern militärische und polizeiliche Unterstützung an. Sie sind nicht in der Lage, diesen brodelnden politischen Kessel zu kontrollieren.

Die Situation in den großen Städten Griechenlands ist erschreckend. Die Flüchtlinge in Kara Tepe werden gezwungen, das Lager zu verlassen, indem man ihnen das Essen streicht. Das ist eine unmenschliche und barbarische Maßnahme. Die neueste Masche ist, ihnen ein Ticket nach Piräus zu geben. Die Verantwortlichen, die ihnen die Fahrkarten geben, wissen, dass keiner von ihnen einen Cent hat. Es sind vor allem verlassene Schwangere, junge Mütter, behinderte Großmütter und andere hilflose Menschen, die diese Angebote annehmen und schließlich in Parks und unter Brücken Schutz suchen. Schließlich landen sie auf dem Victoria Square im Zentrum Athens.

Die griechische Regierung hofft, die Flüchtlingsbewegung durch Abschreckung stoppen zu können. Wie hilflos und engstirnig sind die Politiker. Die Menschen werden weiterhin vor Krieg, Armut, Dürre und Zerstörung fliehen. Die Flüchtlingsströme werden nicht abreißen. Aber es gibt viele Bewohner Athens und anderer Großstädte, die sich organisieren und den Flüchtlingen helfen, nicht zu verhungern und zu verdursten.