San José: Massenprotest gegen unsoziale Politik

Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am 25. Oktober in San José in Costa Rica zum Präsidentenpalast und forderten ein Ende der Kürzungspolitik. Es war die größte Demo in Costa Rica seit 2019. Die Demonstranten fordern vor Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen und protestieren gegen die Maßnahmen die Präsident Rodrigo Chaves im Auftrag von IWF und Weltbank durchsetzt. Beschäftigte im Gesundheitswesen beklagen, dass sie seit Jahren keine Lohnerhöhung gesehen haben und dass die Wartelisten für medizinischen Behandlungen sehr lang sind. Das staatliche Bildungswesen ist inzwischen massiv unterfinanziert.