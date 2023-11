Am kommenden Freitag, 3. November, öffnet wieder das beliebte Bistro Inne Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Wie immer mit kühlen Getränke, Klönen, nette Leute treffen, Spielen, Kicker, Dart und Tischtennisplatte. Welches Programm Wirt Jakob diesmal in petto hat? Lasst Euch überraschen und kommt vorbei!

Wo und wann: Bistro Inne Mitte, Schmalhorststraße 1a, Gelsenkirchen-Horst. Geöffnet ist ab 19 Uhr.