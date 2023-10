Solidarität mit Greta Thunberg

Man kann nur staunen, was für ein Shitstorm über sie hereinbricht. Die deutsche Bild-Zeitung unterstellt ihr „Judenhass“ und „Hamas-Sprech“. Wir vom Jugendverband REBELL weisen diese Verleumdungen zurück und solidarisieren uns mit Greta! Sie hat sich klar gegen den Terror der Hamas ausgesprochen und fordert eine Waffenruhe für die Zivilbevölkerung in Israel und Palästina. Die Distanzierung von jeglichem Antisemitismus nennt sie selbst „unverhandelbar“. Der Antisemitismusvorwurf ist völlig an den Haaren herbei gezogen!



Ganz offensichtlich soll die Jugendumweltbewegung an dieser Frage gespalten werden. Politiker wie Marco Buschmann (FDP) oder Armin Laschet (CDU) attackieren Fridays for Future (FFF) und fordern die deutsche FFF-Bewegung auf, sich zu distanzieren oder gar umzubenennen. Wir sind empört darüber, dass die Führung der deutschen FFF-Bewegung - und allen voran Luisa Neubauer - dem auch noch nachkommt! Mit keinem Wort kritisiert sie das Bombardement der israelischen Armee in Palästina. Sie folgt brav der deutschen Bundesregierung, die jede Kritik an der israelischen Regierung unterdrückt, verleumdet und kriminalisiert.



Diese Politik der„uneingeschränkten Solidarität“ mit der israelischen Regierung geht so weit, dass die deutsche Außenministerin, Annalena Baerbock (Grüne), sogar eine Waffenruhe in Gaza ablehnt. Greta und die internationalen FFF-Aktivisten beweisen hier eindeutig mehr Rückgrat und rebellischen Geist - aber sie sind eben auch nicht Mitglied einer Regierungspartei.



Ganz in diesem Sinne treten wir der Gängelung der Rebellion der Jugend entgegen. Wir zeigen klare Kante. Statt Pauschalantworten positionieren wir uns differenziert. Nein zum Terror der Hamas! Nein zum Staatsterror der israelischen Regierung! Ja zur Solidarität mit dem Befreiungskampf des palästinensischen Volkes! Wer diesen rebellischen Kurs unterstützen will, der ist im REBELL herzlich willkommen!

