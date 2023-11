Solidarität mit Greta Thunberg gegen die Medienhetze!

Die Auseinandersetzung um die Zuspitzung im Nahen Osten ist auch zu einer wesentlichen Frage der Umweltbewegung geworden. Unter anderem titelte www.merkur.de am 27. Oktober: „Gretas Klimaretter hart auf Hamas-Kurs“.



Die Grünen und auch Fridays for Future Deutschland distanzieren sich von Greta Thunberg. Josef Schuster, der Vorsitzende vom Zentralrat der Juden, forderte am 27. Oktober sogar, dass Fridays for Future Deutschland sich „umbenennen“ solle. Das ist nichts weniger als ein Aufruf zur Spaltung der weltweiten Jugendumweltbewegung! Warum distanziert sich Luisa Neubauer – das deutsche „Gesicht“ von FFF - in dieser Situation ausgerechnet von Greta Thunberg, anstatt solche Spaltungsversuche zurückzuweisen?



Greta Thunberg, das Vorbild für viele Jugendliche und Kinder, soll als Hamas-Unterstützerin oder Verharmloserin faschistischen Terrors demontiert werden. Sie sagt selber: „Es versteht sich von selbst – so dachte ich zumindest – dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin. Wie ich schon sagte, die Welt muss ihre Stimme erheben und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser und alle betroffenen Zivilisten fordern.“ (merkur.de, 27.10.23)



Wir unterstützen die Forderung Gretas nach Gerechtigkeit für Palästina ausdrücklich!



Der zweifellos barbarische Terror der religiös-faschistischen Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung verurteilen wir scharf. Das rechtfertigt aber keine Massenbombardierung der gesamten palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen! Wir kritisieren, dass jegliche Kritik an Israels jahrzehntelange Unterdrückung der Palästinenser als Antisemitismus verleumdet wird. Diese Auseinandersetzung klärt auch die Fronten in dieser wichtigen Auseinandersetzung in der Umweltbewegung.



Hoch die internationale Solidarität!

Für die Vereinigung der Arbeiter–, Umwelt- und Friedensbewegung auch in Israel und Palästina! Sofortiger Stopp des Krieges!