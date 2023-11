„Stern“ rudert zurück

Der Stern hatte Fake News aus "antideutschen" Kreisen veröffentlicht, wonach die MLPD Dortmund gemeinsam mit den Faschisten der Partei "Die Rechte" demonstriert hätte. Das stimmt natürlich nicht, sondern ist eine infame Verleumdung der MLPD als konsequent antifaschistische Kraft.



Dementsprechend forderte Helga Dolezyk-Hechler für den Kreisverband Dortmund der MLPD die Stern-Redaktion zu einer Richtigstellung auf. (Mehr dazu hier).



Diese rudert nun zurück: Auf ihrer Homepage schreibt sie gestern: „Hinweis: In einer vorherigen Version dieses Artikels hieß es, dass die sich als linkspolitisch verstehende Partei MLPD an einer Demonstration der Partei 'Die Rechte' in Dortmund teilgenommen habe. Die MLPD streitet eine Teilnahme ab. Wir recherchieren in dem Sachverhalt weiter, haben die entsprechende Passage aber vorübergehend entfernt.“

Das ist einerseits natürlich ein Erfolg, reicht aber andererseits bei weitem nicht aus. Die Stern-Redaktion muss sich erklären, warum sie Fake News aus dubiosen "antideutschen" Kreisen einfach ungeprüft übernimmt, statt sauber zu recherchieren und sich damit objektiv an der antikommunistischen Hetzkampagne der Herrschenden gegen die MLPD beteiligt. Zumindest eine Entschuldigung gegenüber der MLPD Dortmund steht noch aus.

Hier geht es zu besagtem Artikel - jetzt ohne MLPD-Hetze dafür mit den Hinweis der Stern-Redaktion