„Stern“ verleumdet MLPD

Am Samstag, den 21. Oktober, wurde von Ihnen auf der Stern-Homepage der Artikel veröffentlicht: „Wie deutsche Neonazis versuchen, den Angriff auf Israel für sich zu nutzen“. Darin nehmen sie Bezug auf die Behauptung von Lorenz Blumenthaler: „die MLPD in Dortmund habe gemeinsam mit Faschisten von ‚Die Rechte‘ anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung des Staates Israel demonstriert“. Diese Behauptung ist durch keinerlei Fakten gedeckt, unwahr und grenzt an Verleumdung. Die MLPD hat bereits im Jahr 2020 eine Erklärung dazu herausgegeben. Diese „Fake News“ wurden damals von Antideutschen in den sozialen Medien gepostet.

In der Erklärung der MLPD heißt es:

Auf ihren Homepages sowie „Facebook“ und „Twitter“-Accounts wird üble Hetze gegen die MLPD betrieben. So behauptet ein „Nils“ in einem „Facebook“-Account der Recklinghäuser FFF-Bewegung über die Dortmunder MLPD: Sie hätte an „einer Demo gegen Israel zusammen mit Dortmunder Neonazis im Jahr 2017“ teilgenommen. Dies ist eine dreiste Lüge! So werden in Trump-Manier einfach Fake News in die Welt gesetzt. Belege für solche Lügen? Fehlanzeige! Sinn und Zweck ist dabei, die MLPD mit der faschistischen Partei „Die Rechte“ in einen Topf zu werfen und der MLPD einen angeblichen „Antisemitismus“ anzudichten. Dabei stehen die MLPD und ihr Jugendverband REBELL bekanntlich konsequent gegen Antisemitismus, Rassismus und Faschismus! … .

Es ist uns unverständlich, wie Sie als Redakteur eines seriösen Nachrichtenmediums derartige Fake News ohne Recherche, geschweige denn Nachweis öffentlichen können. Wo bleibt Ihre journalistische Sorgfaltspflicht? Wir verlangen, dass die Zeilen zur MLPD gelöscht werden, die Redaktion und Julian Schmelmer richtigstellen, dass es sich hier um Fake News handelt. …