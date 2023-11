Übernahme: Abwarten bringt uns nicht weiter

„Wann kommen die nächsten Übernahmen“, fragen viele Kollegen. Jetzt gibt es ernst zu nehmende Gerüchte, wieder auf eine Schicht zu gehen. Denn irgendwann wird der Berg von unerledigten Aufträgen aus den Jahren 2021 / 2022 abgearbeitet sein. Nur eine Schicht würde mehrere Hundert Leiharbeiter sofort den Job kosten, deshalb ist Abwarten kein guter Rat. Die 150 Übernahmen haben wir uns schließlich erkämpft. Wir dürfen uns nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen.



Bei der Abmahnung gegen Vertrauensleute-Teami Erik Kordes geht es nicht um die Pausenaktion im Juli. Denn die war in der Pause und alle waren wieder pünktlich an der Arbeit. Es geht Opel darum, neue Proteste zu verhindern. Deshalb die Keule der Unterdrückung gegen uns alle. Aber wir können uns nicht das Recht auf Kampf nehmen lassen. Deshalb muss die Abmahnung von Erik Kordes weg. Am Flughafen hat die Belegschaft gegen die Entlassung ihres Betriebsratsvorsitzenden zwei Stunden gestreikt. Jetzt ist er wieder in Betrieb. Wenn die Linie steht, tut es am Profit weh!