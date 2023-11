Vor hundert Jahren wurde die Türkei gegründet

Darum unterstützte die Sowjetunion die industrielle Entwicklung der Türkei. So stieg die Anzahl der Betriebe von 1929 bis 1936 von 342 auf 1 595. Die Sowjetunion lieferte zum Beispiel ganze Fabrikanlagen für Textilkombinate. Zellstoff-, Glas- und Chemieindustrie und Bergbau zur Förderung der reichen Bodenschätze (Kohle, Eisen, Schwefel und Buntmetalle) entstanden. Eine eigene Schwerindustrie soll gegründet werden."

Mustafa Kemal Atatürk verfolgte eine Politik im Interesse der nationalen Bourgeoisie: für nationale Unabhängigkeit, kapitalistische Industrialisierung, Modernisierung und Säkularisierung des Landes und zur Einschränkung imperialistischen Einflussnahme. Diese gegen den Imperialismus gerichtete Politik wurde von der Sowjetunion unterstützt.

Innenpolitisch nahm die Türkei allerdings bald Kurs auf die reaktionäre Unterdrückung der kommunistischen und Arbeiterbewegung, gegen den Kampf des kurdischen Volkes um nationale und soziale Befreiung. Der kommunistische Dichter und Schriftsteller Nazim Hikmet, der 1924 aus der Sowjetunion zurückkehrte, wurde schon ab Anfang 1925 politisch verfolgt. Ein kurdischer Aufstand im Februar1925 diente als Vorwand für das „Gesetz zum Schutz der öffentlichen Ordnung“, mit dem u.a. linke und revolutionäre Zeitungen verboten wurden. Hikmet wurde am 23. Januar 1928 In Abwesenheit zu Gefängnis verurteilt. Einziger Grund: Er habe am Parteitag der türkischen kommunistischen Partei in Wien teilgenommen.

1952 wurde die Türkei Mitglied der NATO und geriet in neokoloniale Abhängigkeit vor allen vom US-Imperialismus. 1960, 1971 und 1980 putschte das Militär im Auftrag von reaktionärer Großbourgeoisie und des Imperialismus, gefördert von NATO und CIA. Die Putsche 71 und 80 gingen einher mit der blutigen Unterdrückung der erstarkten Arbeiterbewegung und der revolutionären Linken.

Heute ist die Türkei eine aggressive neuimperialistische Macht, die ihre geopolitische Schlüsselrolle für den Kampf um eine Vormachtstellung vor allem im Nahen und Mittleren Osten nutzt. 2017 wurde unter Erdogan die offene faschistische Diktatur errichtet, mit der die letzten bürgerlich- demokratischen Rechte beseitigt wurden. Doch auch mit brutaler Unterdrückung konnte der antifaschistische Kampf für Freiheit und Demokratie, konnten Kämpfe der kampferprobten Arbeiterklasse und der Widerstand des kurdischen Volkes nicht erstickt werden.

Der Kampf gegen den Faschismus, der Klassenkampf der Arbeiterklasse und der Kampf für nationale und soziale Befreiung des kurdischen Volkes sind mit ihren Kamperfahrungen und revolutionären Traditionen wichtige und unverzichtbare Bausteine im Aufbau der internationalen antiimperialistischen Einheitsfront gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung.