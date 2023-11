Wassili Rrobertowitsch Wiljams - Ein Pionier des ökologischen Landbaus - Teil 1

Wiljams war bereits in der Zarenzeit ein bedeutender Bodenkundler. Sein Ansatz war, den Boden als lebendigen Naturprozess und als Produktionsmittel zu betrachten. Wiljams stützte sich auf die damals fortgeschrittensten Erkenntnisse der Naturwissenschaften. Er unternahm Auslandsreisen und lernte bei führenden Wissenschaftlern wie Pasteur in Paris. Theoretische Thesen untermauerte er durch praktische Untersuchungen und Experimente, die sich oft über Jahre hinzogen.



Wiljams gehörte zu den wenigen bürgerlichen Wissenschaftlern, die sich in den 1880er-Jahren mit der dialektischen Methode von Marx und Engels anfreundeten. Nach der Oktoberrevolution 1917 stellte er sich in den Dienst des sozialistischen Aufbaus. Später bekannte er: „Wie sehr haben mir in meiner wissenschaftlichen Arbeit die Philosophie des dialektischen Materialismus und insbesondere diejenigen Gedanken Lenins, die wir heute wieder ins Gedächtnis rufen, geholfen!“. „Mir wurde klar, dass der Naturforscher unbedingt Materialist und Dialektiker sein muß“. Vor allem in der Schrift „Materialismus und Empiriokritizismus“ sah er „die größte Quelle der Weisheit“. Sie wurde ihm zum Leitgedanken bei der Ausarbeitung der Lehre von der einheitlichen Bodenbildung.¹



Im Gegensatz zu den meisten modernen Verfechtern des ökologischen Landbaus setzte Wiljams nicht auf Kreisläufe, die die Selbstläufe der Natur weitgehend sich selbst überlassen. Er untersuchte die Einheit und die Widersprüche zwischen den verschiedenen Kreisläufen. Er verwertete Erfahrungen der Fruchtfolge, der Techniken der Bodenbearbeitung, der Humusbildung, der Wasserkreisläufe, der Düngung und der Wechselwirkungen von Wald, Feld und Grünland, der Einheit von Acker- und Weidebewirtschaftung. Er erkannte: Ein Zuviel an an sich guten Maßnahmen schlägt irgendwann ins Gegenteil um. Und er empfahl zum Beispiel ein ausgewogenes Verhältnis zwischen mineralischer und organischer Düngung. ...

