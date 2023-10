Wir brauchen Arbeitsplätze in Hannover UND Braunschweig!

In der Komponente wurden angeblich über Jahre nur Verluste gemacht, deswegen wurde immer mehr von der Produktion abgegeben. Schon mit dem Zukunftspakt 2018 wurde vereinbart, dass sich von der Wärmetauscherfertigung verabschiedet wird. Neu kamen dann die Achsfertigung dazu und eine Batteriefertigung. Über die Altersteilzeit wurden Arbeitsplätze abgebaut. Batterien werden aber auch in Salzgitter und Braunschweig gebaut. Die Achsfertigung für den T war in Braunschweig, für den ID BUZZ ist sie in Hannover. Wenn der T in Hannover nicht mehr gebaut wird, was ist dann mit den Kollegen in Braunschweig?



Jetzt wird immer darum gekämpft, wo die Produkte hinkommen. In Hannover wurde gesagt, dass doch eine Cell-2-Pack-Produktion kommen soll, diese will aber auch Braunschweig haben. Damit wird immer ein Druck aufgebaut, gegen die eigenen Kollegen besser, eigentlich aber billiger zu sein.

Wir brauchen aber Arbeitsplätze in Braunschweig und in Hannover. Die Cell-2-Pack Produktion soll mit der Produktion von Batterien die Zukunft sein, aber angeblich werden die alten Produkte, sprich: Kühler weiter produziert, wenn die neuen Produkte nicht kommen. Wieso wird dann aber jetzt schon nach Herstellern gesucht, die die Ölkühler weiterbauen können?