Pressemitteilung von Kumpel für AUF – Niederrhein

"Wir kämpfen mit Jutta Jell um ihre Witwenrente"

Die nächste Versammlung der Regionalgruppe Kumpel für AUF - Niederrhein ist auf den Donnerstag, 23. November, verlegt. Der Beginn ist um 18.30 Uhr in der Gaststätte König am Altmarkt in Dinslaken.