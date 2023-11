Bistro Inne Mitte - heute Skatturnier

Erneut nutzte in den USA die Solidaritätsbewegung für Palästina einen Auftritt von Präsident Biden, um gegen die Politik der US-Regierung zu protestieren. Rund 5.000 Menschen demonstrierten am Donnerstag in Chicago und forderten ein Ende des Völkermord in Gaza. In San Diego demonstrierten 800 Menschen vor Northrop Grummon, der drittgrößten Rüstungskonzern weltweit. Mehrere Demonstrationen gab es in New York: am Mittwoch zogen 1.000 Menschen vor die UNO und forderten einen sofortigen Waffenstillstand. Am Donnerstag gab es eine der größten Demos: zuerst verließen Hunderte Schüler ihre Schulen, rund 800 demonstrierten vor der Zentralbibliothek. Abends wurde dann das Zentrum in Manhattan von Tausenden lahmgelegt, die den sofortigen Waffenstillstand forderten.