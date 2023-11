Das war ein Warnstreik! Der Kampf geht weiter: Die Privatisierung muss vom Tisch! Alle Abmahnungen zurücknehmen! Kampf um jeden Arbeitsplatz!

Auf der Welt tobt der Konkurrenzkampf

Wer ist die Nummer 1 bei den Reedereien, welcher Hafen schlägt am meisten um? Es geht den Herren dabei nicht darum, was gesellschaftlich sinnvoll ist. Nein, jedes Monopol denkt nur für sich, wie es den maximalen Profit rausschlagen kann. Mitten in der Weltwirtschafts- und Finanzkrise bekommen nun auch wir die Folgen dieses Hauens und Stechens zu spüren. Denn wie immer wollen sie die Lasten ihrer Krisen auf unseren Rücken abwälzen.

Streik: Nicht mit uns!

Der Streik der HHLA-Arbeiter am Burchardkai hatte die klare Botschaft: Die Privatisierung der HHLA muss vom Tisch! Der erste selbständige Streik seit über 70 Jahren war ein mutiges Signal. Bundesweit würde über unsere offensive Antwort diskutiert. Die „Klare Kante“ meint: Dieser Kampf ist noch nicht beendet!

Abmahnungen vom Tisch!

Mit Abmahnungen und der Drohung von Kündigungen ging die HHLA-Geschäftsleitung zur offenen Unterdrückung über. Hieß es nicht immer, in „öffentlicher Hand“ herrsche noch Demokratie? Von wegen! Die Geschäftsleitung spitzelte am Tor den Kollegen hinterher und vergab Kreise und Kreuze. Kleinlaut kündigten Seebold und Titzrath am Donnerstag an, „Abmahnungen auszuschließen“. Das ist ein Erfolg! Es zeigt deren Angst vor neuen Kampfmaßnahmen. Gegen jede Abmahnung muss jetzt offensiv die Solidarität organisiert werden, bis sie vom Tisch ist.

Ver.di-Führung nimmt Kurs auf faulen Kompromiss – Streikabbruch initiiert

Der Ver.di-Vorstand ist den Streikenden in den Rücken gefallen. Am 7. November schwärmt die stellvertretende Ver.di-Chefin Christine Behle, dass MSC „den Willen gezeigt“ habe, „sichere und gute Arbeitsplätze“ zu erhalten. Dabei waren solche Versprechen schon immer heiße Luft. Ver.di hat die ganze Zeit Position gegen den MSC-Deal bezogen - und nun will der Vorstand den Deal unter bestimmten Bedingungen mittragen? Das entspricht nicht den Forderungen der Kollegen!

Zeitgleich zu diesem Offenbarungseid initiieren Betriebsratsvorsitzender Christian Baranowski und Ver.di-Sekretär Stephan Gastmeier eine Abstimmung zum Abbruch des Streiks. Das mit dem mageren Argument, Senator Dressel wäre „bereit, zu sprechen“. Nun soll man schon froh sein, wenn ein Politiker sich herablässt, mit Arbeitern zu sprechen? Dabei war die Stärke des Streiks, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange abzuwarten, sondern das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Vorher wurden die Abstimmungen zum Schichtwechsel demokratisch mit allen Kollegen durchgeführt. Die Kolleginnen und Kollegen hatten sich für diesen Streik entschieden. Warum wurde diese bewährte Methode ausgesetzt? C. Baranowski hatte schon in der Zeitung erklärt, dass ihm das Betriebsverfassungsgesetz oberstes Gebot ist. Wenn er demnach auch zu keinem Streik aufrufen darf - hintertreiben muss er ihn nicht. Wir brauchen Gewerkschaften als Kampforganisationen! Und nicht für Co-Management und als Karriere-Plattform.

Wie weiter?

Wir wissen, was die Teilprivatisierung bedeutet: Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten, verschärfte Ausbeutung. Wir müssen Schlüsse aus den schlechten Erfahrungen mit sogenannten „Sozialtarifverträgen“ ziehen. Sie waren stets der Anfang vom Ende! Unsere Forderungen sind noch lange nicht erreicht. Je länger wir warten, desto mehr Tatsachen werden geschaffen. Als Forderungen schlagen wir vor:

Die Privatisierung muss vom Tisch – ohne Wenn und Aber! Wir lassen uns nicht (für dumm) verkaufen - weder vom weltgrößten Reederei-Monopolisten noch vom Senat!

30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich - Kampf um jeden Ausbildungs- und Arbeitsplatz!

Schluss mit den Geheimverhandlungen!

Hände weg von unseren Errungenschaften!

Für ein vollständiges und allseitiges gesetzliches Streikrecht!

Keine Repression für Streikende!

Es gilt, sich besser zu organisieren. Whatsapp-Gruppen reichen da nicht. Künftige Streiks müssen auf den ganzen Hafen ausgeweitet werden. Unser bestes Druckmittel ist der Streik – eine andere Sprache verstehen diese Kapitalisten nicht.

Nutzt die Homepage und stärkt den Hafenarbeitererfahrungsaustausch: www.dockers-international.org.

