„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“ auf der Montagsdemo verkauft

Selten haben wir so viel Interesse von außen erlebt, was sich in Redebeiträgen, längeren Gesprächen und der „Belagerung“ des Büchertisches zeigte. Professor Jooß stellte überzeugend die Kernaussagen des Buches vor: dass die Umweltkatastrophe bereits begonnen hat, dass die Existenz der gesamten Menschheit bedroht ist und dass der Ausweg nur in einem systemüberwindenden Umweltkampf liegen kann.



Immer wieder wurde betont, dass das Buch Mut macht und den revolutionären Optimismus stärkt. Viele der Interessierten hatten sich bereits Gedanken gemacht. Von daher war die spontane Zustimmung groß. Kernfragen der Diskussion waren zunächst, ob nicht „der Mensch“ oder doch eher das kapitalistische Gesellschaftssystem für die begonnene Umweltkatastrophe verantwortlich sind. Sie konnten gut geklärt werden. Zu Recht wurde auf neue Phänomene wie das Trinkwasserproblem hingewiesen.