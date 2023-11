Erdoğan erklärte sich zum Hamas-Führer

„Wir verfolgen keinen interessengeleiteten Ansatz. An den Kriegsfronten haben wir Freundschaft mit dem palästinensischen Volk geschlossen. Unsere Bewegung und das kurdische Volk haben den palästinensischen Widerstand am meisten unterstützt. Wir verteidigen die gerechte Sache des palästinensischen Volkes bis zum Ende. In Gaza wird ein Völkermord begangen, und wir verurteilen diesen Genozid. Diejenigen, die behaupten, im Namen des palästinensischen Volkes zu handeln, müssen jedoch genau betrachtet werden, und es muss analysiert werden, inwieweit sie dieses Volk vertreten, inwieweit sie sich an den Interessen des Volkes orientieren oder inwieweit sie als verlängerter Arm anderer Interessen agieren. …

Am 1. Oktober ereignete sich in Ankara eine Aktion, die die Republik Türkei erschütterte. Am 4. Oktober begannen auf Grundlage einer offenen Völkermord-Erklärung von Hakan Fidan [Außenminister der Türkei] Angriffe auf Rojava. Daraufhin kam es zu immer stärker werdenden Protesten. Um den Widerstand gegen ihr Regime zu schwächen, griffen die AKP und MHP auf die Palästina-Karte zurück. Mit anderen Worten, sie versuchten von der Tagesordnung abzulenken und die Tatsachen vor der Öffentlichkeit in der Türkei zu verbergen. Das müssen wir zuerst begreifen. Die Staatspresse, die vom MIT, dem Zentrum für Spezialkriegsführung gelenkt wird, verzerrt die Realität. Sie führt eindeutig einen psychologischen Krieg. Niemand sollte ihren Diskursen folgen, und niemand sollte sich als Werkzeug für sie einspannen lassen. Die Kundgebung von Tayyip Erdoğan in Istanbul diente genau dieser Politik. Er hat sie zu einer Wahlkampfveranstaltung gemacht. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich versuchte, den Konflikt erneut zur Verhandlungsmasse zu machen. Er forderte, dass die internationale Staatengemeinschaft die YPG als Terroristen bezeichnen solle, nur dann würde er auch die Hamas als terroristisch bezeichnen. Er erklärte sich zum Hamas-Führer.