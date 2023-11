Was passiert in der Welt? Wohin geht es? Große Erwartungen an den Frauenpolitischen Ratschlag!

Rote Fahne: Der Frauenpolitische Ratschlag ist das größte überparteiliche frauenpolitische Event in Deutschland. Am kommenden Wochenende soll das bundesweite Vorbereitungstreffen den Startschuss für die gemeinsame Vorbereitung geben. Vorher tagt der Kämpferische Frauenrat. Was erwartet ihr euch von diesem Wochenende?

Anne Wilhelm: Wir erwarten zunächst, dass der Kämpferische Frauenrat sich der Aufgabe der Koordinierung von Vorbereitung und Durchführung des Ratschlags annimmt und dass am Sonntag möglichst viele Frauen ihre neuen Ideen einbringen. Dabei muss der Blick über Deutschland hinaus gehen. Der Ratschlag soll dazu beitragen, Klarheit zu schaffen in der komplizierten Situation.



Inwiefern wird das gesellschaftspolitische Umfeld mit Kriegen, Umweltzerstörung und Rechtsentwicklung eine Rolle spielen?

Der Ratschlag wird sich natürlich auf dieses Umfeld beziehen. Was passiert in der Welt? Wohin geht es? Dazu brauchen wir gründliche Beratungen mit Respekt und guter Streitkultur. Von Kriegen sind Frauen und Mädchen besonders betroffen. In der Umweltfrage gibt es z. B. die Meinung, dass die globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Das muss gründlich diskutiert werden. Gegen die Rechtsentwicklung hatten wir beim letzten Ratschlag 2019 in Erfurt bereits die Erklärung verabschiedet: „Es ist der kleinste, aber dringend notwendige gemeinsame Nenner!“ Die vielen beteiligten Frauen und Männer möchten wir weiter aktiv einbeziehen, was auch wegen Corona etwas auf der Strecke blieb. Und wir wollen einen Schritt nach vorn machen.



Wie kann man sich an der Vorbereitung des Ratschlags beteiligen?

Man kann sich einer örtlichen Frauengruppe anschließen, man kann persönlich oder als Organisation Verantwortung für bestimmte Gemeinschaftsaufgaben übernehmen. Der Ratschlag ist ja selbstorganisiert, der Kämpferische Frauenrat koordiniert das nur. Wir bestellen z. B. die Verpflegung nicht bei einem Caterer, sondern organisieren alles selbst. In Kassel, wo der Ratschlag stattfinden wird, kann man z. B. Übernachtungsplätze anbieten. Alle Möglichkeiten findet man auf der Homepage des Frauenpolitischen Ratschlags.



Vielen Dank und viel Erfolg für das Wochenende!

Der Frauenpolitische Ratschlag wird auch als Live-Stream übertragen werden. Mehr dazu bald auf Rote Fahne News

