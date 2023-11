Gate Gourmet-Kollegen spenden für die Arbeit der MLPD

Der imperialistische Krieg bewegt die Kollegen sehr. Große Übereinstimmung gibt es, dass in dem Krieg nicht die leiden, die den Krieg führen, sondern die Bevölkerung, die in dem Gebiet lebt. Eine ganze Reihe Kollegen unterstützten, dass es sich bei dem Krieg Israels um einen imperialistischer Krieg handelt. Gleichzeitig ist ihnen wichtig, den Terror der Hamas zu verurteilen. Nur zwei Kollegen sagten, sie hätten ihre eigenen Probleme, um die sich keiner kümmere und ein Kollege unterstützte die Hamas. Für diese Aussagen wurden sie zum Teil direkt von ihren eigenen Kollegen kritisiert.

Es gab auch viel Zustimmung, dass es eine zunehmende Weltkriegsgefahr gibt und es sich zusammen mit der begonnenen globalen Umweltkatastrophe um für die Menschheit existentielle Katastrophen handelt. Alle Arbeiter sagten, dass sie keine Bücher lesen. Um sich als Arbeiter, bei der ganzen Berieselung durch die herrschende Meinung in den Medien, einen Durchblick als Klasse zu verschaffen, müssen sie sich aber selber schlau machen. Eine Anzahl Kollegen nahm den Flyer zu dem neuen Buch mit. Wir verabredeten, darüber beim nächsten Mal weiter zu sprechen.

Im Mittelpunkt stand aber diesmal die Frage, was kann man machen. Wir haben mit ihnen diskutiert, dass die internationale Arbeiterklasse im Kampf gegen Krieg und Umweltkatastrophe die bedeutende Rolle spielen. Der entschiedene und erfolgreiche solidarische Kampf bei Gate, mit selbständigem Streik, war der entscheidende Faktor, dass Gate Gourmet das Hausverbot gegen den Betriebsratsvorsitzenden Malci aufheben musste. Diese Erkenntnis ist wichtig für alle weiteren Kämpfe. Zu Recht besteht große Freude über diesen Sieg.

Die internationalen Bergarbeiter haben sich auf der Bergarbeiterkonferenz Anfang September entschieden, den Überlebenskampf gegen die mutwillige Zerstörung der Umwelt zu ihrer Sache zu machen. Kämpfende Arbeiter in Griechenland haben die Lieferung von Waffen in die Ukraine verhindert. Darauf waren zu Recht zwei griechische Kolleginnen stolz. Außerdem machten wir die Gründung der United Front gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung bekannt.

So gibt es bei einem Teil Kolleginnen und Kollegen Zustimmung dass wir uns organisieren und als Klasse national und international kämpfen müssen. Die MLPD steht an der Seite der Arbeiterklasse und aller Unterdrückten, sie tritt in diesen Kämpfen ein für die Perspektive des echten Sozialismus. Eine ganze Reihe Kollegen war die Arbeit der MLPD wichtig und sie spendeten 45 Euro für die MLPD.