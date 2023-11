Rochester / London: "Arbeiter für ein freies Palästina" und Nationaler Protesttag

Unter dem Motto „Arbeiter für ein freies Palästina“ verhinderten Mitglieder der Gewerkschaften Unite, Unison und anderer den Zugang zum Werk und forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten. BAE Systems stellt Komponenten für die F35 Tarnkappenbomber her, mit denen das israelische Militär Gaza bombardiert. Eine Gewerkschafterin sagte: "Wir sind heute hier, um die israelische Kriegsmaschinerie zu stören und gegen die Komplizenschaft unserer Regierung Stellung zu beziehen, und wir rufen Beschäftigte in ganz Großbritannien auf, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.



Am Samstag fand in London ein nationaler Protesttag für Palästina statt. Die faschistische Innenministerin Braverman griff die Demonstrationen für einen Waffenstillstand als „Hassmärsche“ an. Die Organisatoren werfen ihr vor, sie ermutige faschistische Schlägertrupps, gegen die Demonstranten vorzugehen, "um die Arbeit zu erledigen, zu der die Polizei 'nicht in der Lage' ist". Organisatoren und Teilnehmer lassen sich nicht einschüchtern. Doug Nicholls, ehemaliger Generalsekretär der Gewerkschaft GFTU, am Samstagmorgen: "Das ist eine sehr positive Entwicklung - wir erwarten heute Hunderttausende". Es waren schlussendlich 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.