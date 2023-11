Mettingen

52,60 Euro Spenden für die Spendensammlung „Gaza soll leben“ bei Daimler

Am 31. Oktober und am 7. November standen wir mit dem Schild: „Nein zur faschistischen Hamas. Nein zum faschistoiden Regime Netanjahus. Ja zum berechtigten Befreiungskampf des palästinensischen Volkes!“ vor dem Gießereitor von Daimler in Mettingen und sammelten Spenden.

Korrespondenz aus Esslingen