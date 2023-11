Spendensammlung für Menschen in Gaza

"Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker", sagte einst der Arzt, Revolutionär und Kommunist, Commandante Che Guevara. Es ging um die humanitäre Hilfe für die Masse der Bevölkerung in Gaza. Deshalb hat die United Front Deutschland unter dem Stichwort: „Gaza soll leben!“ zu einer Spendensammlung aufgerufen.

An einem Tag haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen über die gute Sache gesprochen und auch den Spendenaufruf von Monika Gärtner Engel und die Presseerklärung des ZK der MLPD verteilt, damit sich jeder gründlich damit auseinandersetzen konnte.



Am nächsten Tag sammelten wir die ersten Spenden ein. Nun konnten wir bereits am 6. November 80 Euro von Kolleginnen und Kollegen der HAVAG für die Menschen in Gaza auf das Spendenkonto von Solidarität International (SI) überweisen. Ein Hoch auf die internationale Solidarität! Die Sammlung geht weiter.

Spenden an

Spendenkonto Solidarität International: IBAN DE86 5019 0000 6100 8005 84, Stichwort: United Front GazaHilfe.