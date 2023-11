Israelische Soldaten bedrohen ARD-Team im Westjordanland

Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder am vergangenen Freitag (3.11.) ohne Angebot beendet wurde, ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in Nordrhein-Westfalen zu ersten Warnstreiks auf. Am morgigen Dienstag (7.11.) treten Beschäftigte der Uniklinik Düsseldorf in den Streik. Die Unikliniken Köln (8.11.), Bonn, Münster und Essen (alle 9.11.) sowie die Universität Duisburg-Essen folgen in den kommenden Tagen. In den Verwaltungen des Landes und an den Hochschulen finden ebenfalls Aktionen statt. ver.di fordert für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent Gehaltssteigerung, mindestens aber 500 Euro. Für Auszubildende fordert ver.di eine Steigerung der Vergütung um 200 Euro sowie die unbefristete Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung. Die Verhandlungen werden am 7. und 8. Dezember fortgesetzt.