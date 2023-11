"Wir müssen kriegstüchtig werde"! Erschreckend und ungeheuerlich, wenn zunehmend deutsche Politikerinnen und Politiker vorrangig Krieg als Mittel zur Konfliktlösung ansehen.



Der sogenannte Verteidigungsminister Pistorius (SPD) fordert öffentlich und medienwirksam eine neue Mentalität in der Gesellschaft. "Wir müssen kriegstüchtig werden". Die sogenannte "Erste Diplomatin" Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) lehnt vehement einen Waffenstillstand im Nahost-Konflikt ab. Sowohl die Ampel-Regierung als auch eine fragwürdige Opposition tragen den sich verschärfenden außen- und innenpolitischen Kurs Deutschlands, und dies zum Teil euphorisch, mit.



Geld, was laut Finanzminister Lindner (FDP) nicht vorhanden ist, wird in enormer Milliardenhöhe für die Bundeswehr und die Ukraine zum Fenster rausgeworfen. Dem gegenüber fehlt es den Kommunen, in der Bildung, Jugend- sowie Präventionsarbeit, bei auskömmlichen Renten, im Gesundheits- und Sozialwesen an allen Ecken und Enden.



Ist das die "Zeitenwende" von der der Bundeskanzler immer wieder fabuliert, ohne analytisch und akribisch die wirklichen Ursachen für die Konflikte in Deutschland, Europa und der Welt aufzuarbeiten. Dagegen werden Faschisten in der Ukraine hofiert, deren unübersehbare Korruptionsskandale geflissentlich übersehen und Bundeswehrbataillone auf unabsehbare Zeit ins Baltikum geschickt. ...



Empörend auch die Aussage vom Bundeswirtschaftsminister Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen): "Der Zweite Weltkrieg war ein Vernichtungskrieg gegen Juden, für das Naziregime war die Vernichtung des europäischen Judentums das Hauptziel." Ein gemeiner Affront gegenüber den 27 Millionen toten Sowjetbürgern und unendlichen Opfern des Zweiten Weltkrieges. Dies alles erinnert fatal an die Äußerung von Joschka Fischer über das erfundene Auschwitz in Jugoslawien und dem völkerrechtsverletzenden Krieg zur Zerschlagung eines souveränen Staates. Enttäuschend, das sich die als links ausgebende Bundestagsfraktion nunmehr und endgültig ins Lager der Kriegsbefürworter und NATO-Versteher begeben und der Israel-Erklärung im Bundestag undifferenziert zugestimmt hat.