Frankfurt am Main

31. Jugend-, Kultur- und Kunstfestival der Neuen Demokratischen Jugend (YDG)

Die Jugendorganisation der Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATIK), Neue Demokratische Jugend (YDG), veranstaltet am Samstag, den 11. November, in Frankfurt am Main ihr 31. Jugend-, Kultur- und Kunstfestival.

Von nc