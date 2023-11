NSW: "Block the Boat" Aufruf der "Gewerkschafter für Palästina"

In Schweden haben sich Hafenarbeiter in vier Häfen dem Streik gegen den US-Autobauer Tesla angeschlossen. Sie blockierten am Mittwoch das Be- und Entladen von Tesla-Fahrzeugen in Malmö, Södertälje, Göteborg und Trelleborg, wie die schwedische Transportgewerkschaft am Dienstag mitteilte. Sie zeigt sich damit solidarisch mit der Gewerkschaft IF Metall, die einen Tarifvertrag bei Tesla fordert. Nach einem Aufruf von IF Metall hatten zu Beginn der Proteste rund 130 Beschäftigte in zehn Tesla-Werken in ganz Schweden die Arbeit niedergelegt. Eine Woche später folgten 470 Beschäftigte in Werkstätten, in denen Autos verschiedener Hersteller repariert werden. Die Streiks in den Häfen sollen am 17. November ausgeweitet werden.