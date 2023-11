Palästina-Solidarität: Demonstrationsverbot gekippt!

Die Polizei bzw. die Versammlungsbehörde in Magdeburg hat bisher jede größere Demonstration gegen den Krieg in Gaza verhindert. Am Donnerstagmittag gab das Verwaltungsgericht einem Eilantrag von Rechtsanwalt Peter Klusmann von der Kanzlei Meister & Partner für eine solche Demonstration in Magdeburg statt. Die Nachricht verbreitet sich schnell. „Daumen hoch und super“, lauten die Reaktionen. Jetzt macht die Palästina-Solidarität mobil. Am morgigen Freitag, den 10. November, um 15.30 Uhr, hoffen die Organisatoren auf hunderte Teilnehmer vor Karstadt am Breiten Weg in Magdeburg! Der öffentliche Druck muss erhöht werden - der Krieg muss gestoppt werden!