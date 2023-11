Quebec: Streik im Gesundheitswesen für bessere Arbeitsbedingungen

Rund 80.000 Pflegekräfte im staatlichen Gesundheitswesen der kanadischen Provinz Quebec, organisiert in der Gewerkschaft FIQ, waren aufgerufen, sich ab Mittwoch an einem 48-Stunden-Streik für bessere Arbeitsbedingungen und höheren Lohn zu beteiligen. In den Einrichtungen wurden nur Notdienste organisiert. Diese Streik ist Teil einer Streikwelle im Öffentlichen Dienst der Provinz, weil die Gewerkschaften das Angebot der Regierung, die Löhne um 10,3 Prozent zu erhöhen - bei einer Laufzeit von fünf Jahren - entschieden ablehnen. Eine Einmalzahlung von 1000 Dollar verbessert da auch nichts. Bereits am Montag hatten sich im Öffentlichen Dienst Zehntausende an einem Warnstreik beteiligt, darunter auch Beschäftigte an Schulen und in Krankenhäusern.