REBELL solidarisch mit selbstständigem Streik im Hamburger Hafen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

begeistert verfolgen wir, wie ihr in den selbstständigen Streik getreten seid, nachdem Vorstand und Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik AG dem Teilverkauf an die weltgrößte Rederei MSC zugestimmt haben. Herzlichen Glückwunsch zu eurer mutigen Entscheidung!

Wir stehen in diesem Kampf fest an eurer Seite und ihr habt unsere volle Unterstützung. Es geht um jeden Arbeitsplatz – und damit um die Zukunft der Jugend! Sicher gibt euch auch dieser Gedanke viel Aufwind und Kraft. Wir haben gehört, wie eine alleinerziehende Mutter gesagt hat: „Ich bin nicht die einzige alleinerziehende Mutter hier, ich habe schon was zu verlieren, aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir zusammenstehen und kämpfen müssen".

Ihr beweist also Mut, Rückgrat und Selbstbewusstsein! Damit seid ihr Vordbilder für viele Belegschaften in Deutschland, aber ganz besonders auch für rebellische Jugendliche und Kinder! Viele von uns sind selbst Azubis in Großbetrieben. Wir werden euren Kampf in Lehrwerkstätten, Schulen und Unis und unter unseren Freunden bekannt machen und Solidarität organisieren. Nicht zuletzt ist euer selbständiger Streik ein Beweis für die revolutionäre Rolle der Arbeiterklasse.

Wer da noch behauptet, die Arbeiter hätten nix zu melden oder es gäbe keine Arbeiterklasse mehr, hat die Welt nicht verstanden. Wenn wir von eurem Streik hören, dann spürt man daraus das Vertrauen in eure eigene Kraft. Was wäre alles möglich in einer Gesellschaft, in der die Arbeiterklasse die Macht hat! Dann könnte die Menschheit vor der globalen Umweltkatastrophe und einem Weltkrieg gerettet werden. Diese Welt ist für uns der echte Sozialismus, für den wir kämpfen und worüber wir gerne mit euch in die Auseinandersetzung treten! Jetzt wünschen wir euch viel Kraft und Durchhaltevermögen!