Robert Habecks Bewerbung für den Kanzlerposten

Um Robert Habeck, den Chef-Philosophen der Bundesregierung, war es nach dem Debakel mit dem Heizungsgesetz ruhig geworden. Nun hat er sich mal wieder mit einem „Erklär-Video“ zu Wort gemeldet, aktuell zum Nahostkrieg. Form und Inhalt werden von bürgerlichen Medien und Politikern in den Himmel gelobt. Der Tagesspiegel sieht darin eine „Rede, die der Bundespräsident oder Bundeskanzler längst hätten halten sollen“. Das ZDF erkennt darin gar eine „Rede an die Nation“ mit Qualität zum „Kanzlerkandidaten."

Habeck weiß, wie man sich dafür in heutigen Zeiten empfiehlt. Dazu gehört das kategorische Gebot, warum „Israels Sicherheit … deutsche Staatsräson“ (1) ist, um dann in unsäglicher Weise über die weltweite Palästina-Solidaritätsbewegung herzuziehen. Fehlen darf auf keinen Fall die „Sorge“ vor dem „Antisemitismus in Teilen der politischen Linken“. Belege? Fehlanzeige! Habeck reicht die ominöse Warnung: „Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen.“ Als ob der fortschrittliche Antikolonialismus, der die Kritik an der Unterdrückung und Vertreibung des palästinensischen Volks umfasst, ­irgendetwas mit der rassistischen Ideologie des Antisemitismus zu tun hat! Faschistische Kräfte wie von der Hamas oder dem Islamischen Djihad wollen die Vertreibung des palästinensischen Volks durch die Vertreibung des israelischen ersetzen. Das ist das Gegenteil von Antikolo­nialismus und wäre ein genausowenig hinnehmbares Massenverbrechen.

Dagegen haben die MLPD und viele fortschrittliche Kräfte das Existenzrecht Israels von vornherein anerkannt und das faschistische Massaker vom 7. Oktober unmissverständlich verurteilt. Was interessiert das den grünen „Hardliner“?