Pressemeldung der Saarbrücker Montagsdemo

Scholz' Asyl-Äußerungen hätten sich vor Jahren nur Faschisten getraut

Wer nicht erkältet war, Corona hatte oder vom Zugausfall der Deutschen Bahn um die Teilnahme an der 515. Montagsdemo gebracht wurde, konnte sich am 6. November in der Bahnhofstraße einmal mehr davon überzeugen: Auch in Saarbrücken ist die Montagsdemo DIE Adresse für einen wachen und differenzierten Diskurs am offenen Mikro - und gerade darum auch eine lebendige Kraft im Kampf gegen die Meinungsmache der Regierung in Bezug auf den brutalen Krieg Israels in Gaza - und für die Lebensinteressen all derer, die direkt oder indirekt von den Hartz-Gesetzen betroffen sind. Viele Passanten horchten auf.