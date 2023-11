Selbständiger Streik am Hamburger Hafen - hunderte versammeln sich in der Nacht

Rote Fahne News berichtete.

Auf diese Nachricht hin trat die Belegschaft am Container-Terminal Burchardkai (CTB) in einen spontanen, selbstständigen Streik, an dem sich ca. 200 Arbeiter beteiligen. Dies ist fast die gesamte Schicht! Wütend versammeln sich die Kolleginnen und Kollegen vor dem Tor. Völlig zu Recht befürchten die Hafenarbeiter, dass mit der Privatisierung und dem Verkauf an MSC weitgehende Verschlechterungen für die Arbeitsbedingungen, die Löhne und letztlich für die Arbeitsplätze drohen. Über Wochen wurde der sogenannte Vorvertrag zwischen MSC und dem Hamburger Senat mehr oder weniger geheim gehalten. Versprechungen, den Umschlag im Hamburger Hafen beim Container-Geschäft zu steigern, treffen völlig berechtigt auf das Misstrauen der Kollegen!. Und aus vielen Erfahrungen der Arbeiterschaft ist klar, dass das Versprechen vom „Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für fünf Jahre“ das Papier nicht wert ist, auf dem das geschrieben steht.

Gegenwärtig sind die Kolleginnen und Kollegen ins Seemannsheim Duckdalben gezogen, um über den Fortgang ihres Streiks zu beraten. Die Nachtschicht soll für die Weiterführung des Streiks gewonnen werden. Auch Hafenarbeiter auf den anderen Terminals wurden informiert und zur Solidarität aufgefordert. Kollegen von Airbus besuchen die Streikversammlung. Die Montagsdemonstration in Hamburg am heitigen Abend verabschiedete sofort eine klare Solidaritätsadresse für die Kolleginnen Kollegen.

Die MLPD Hamburg unterstützt die Arbeiter in ihrem selbständigen Streik.

In ihrer aktuellen Ausgabe der Stadtzeitung »Klarer Kurs« wurde schon in den vergangenen Tagen die klare Losung ausgegeben: „Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter müssen ihre eigene Rechnung aufmachen!“

Aktuelle Berichterstattung zum Streik im Hafen Hamburg. 20.45 Uhr

20.45 Uhr: Der Streik der Kolleginnen und Kollegen beim Burchardkai dauert an. Im Seemannheim Duckdalben haben sich hunderte Kollegen versammelt. Es treffen immer mehr Kollegen von anderen HHLA-Terminals, aber auch von Airbus und von Eurogate ein.

Die Kollegen sind zuversichtlich, dass der Streik auch auf andere Terminals der HHLA ausgedehnt werden kann. Zunächst geht’s zum Schichtwechsel um 22.30 Uhr vors Tor, um die Nachtschicht für die Weiterführung des Streiks zu gewinnen.

Ihre Forderung, dass Politiker des Hamburger Senats kommen und Rechenschaft über den Verkauf, die Hintergründe usw. ablegen, wird von diesen bisher abgelehnt. Sie fordern die Beendigung des Streiks als Bedingung dafür, dass sie kommen! Hohngelächter und breiteste Ablehnung dieser absurden Bedingung ist die Reaktion der Kollegen!

Rote Fahne News wird weiter berichten

Unter großem Beifall wurde Soli-Adresse der Montagsdemo Hamburg vorgetragen

Montagsdemo Hamburg, 6. November. Die Montagsdemonstration Hamburg erklärt sich voll solidarisch mit dem Kampf und Streik der Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) vom Burchardkai im Hafen Hamburg gegen die Privatisierung und den Teilverkauf an die weltgrößte Reederei MSC. Diese Solidarität ist eine Selbstverständlichkeit für die linke Montagsdemonstration Hamburg, die seit fast 20 Jahren gegen Armutsgesetze, Leiharbeit, Arbeitslosigkeit aber auch gegen die Zerstörung der Umwelt und Gefährdung des Friedens regelmäßig auf die Straße geht.

Es ist empörend, wie über die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen im Hafen hinweg die Privatisierung im Hafen weiter vorangetrieben wird. Wir wissen aus vielen Privatisierungs-Vorgängen wie zum Beispiel bei den Hamburger Kliniken, dass am Schluss immer die Beschäftigten die Suppe auslöffeln sollen.

MSC will den Einstieg in den Hamburger Hafen, um damit Profite, ja sogar Höchstprofite zu machen. Höhere Umsätze, mehr Containerumschlag – all das soll auf dem Rücken der Hafenarbeiterrinnen und Hafenarbeiter, der Familien ausgetragen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA geben die Empfehlung an die Aktionäre zur Annahme des Angebots von MSC ab. Die Begründung „man habe die Angemessenheit des Angebots sorgfältig und umfassend analysiert« ist doch ein Hohn. Die Interessen der Beschäftigten spielten dabei überhaupt keine Rolle. Finanzsenator Andreas Dressel von der SPD will den Teilverkauf auch noch als Riesenerfolg verkaufen.

Wir stehen fest an eurer Seite. Um uns selber müssen wir uns selber kümmern!