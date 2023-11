Selbständiger 4-Schichten- Streik im Hamburger Hafen: Offensives Signal an die ganze Arbeiterbewegung

Am Abend des 6. November legten rund 200 Hafenarbeiter in Hamburg die Arbeit nieder. Die Spätschicht am Hamburger Container-Terminal Burchardkai (GTB) trat in den selbständigen Streik. Die Nacht- und Frühschicht sowie erneut die folgende Spätschicht haben sich jeweils bewusst für die Fortführung des Streiks entschieden. Die Solidarität von vielen Belegschaften rollte an. Immer mehr Kollegen von anderen Hafenbetrieben, von Airbus und Eurogate trafen ein. Zuvor wurde bekannt: Vorstand und Aufsichtsrat der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) haben dem geplanten Teilverkauf an die weltgrößte Reederei MSC in Geheimverhandlungen zugestimmt.

Warum geht das alle Arbeiterinnen und Arbeiter an?

Die Hafenarbeiter der Welt sind eine der kampfstärksten Truppen der internationalen Arbeiterbewegung mit revolutionärer Tradition – so beim Kieler Matrosenaufstand 1918. Seit letztem Jahr sind die Hafenarbeiter in Griechenland, in Italien und anderen Ländern vorne dran bei antimilitaristischen Protesten und Streiks wie gegen Waffenlieferungen der NATO. Das rüttelt alle Arbeiter auf und ermutigt sie. So auch jetzt die Botschaft aus dem Hamburger Hafen. Zahlreiche Belegschaften in Deutschland stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Auch bei VW in Zwickau, Ford in Saarlouis und Köln, Thyssenkrupp in Duisburg oder Galeria Kaufhof – überall stehen Pläne zum „Verkauf“, damit verbundene gravierende Verschlechterungen von Arbeitsbedingungen, Pläne zur Arbeitsplatzvernichtung oder ganze Werkschließungen an. Die Weltwirtschafts- und Finanzkrise hält an und die deutsche Wirtschaft hat einen besonders satten Einbruch.

Soll man sich von vagen Hoffnungen leiten lassen, dass es doch nicht so schlimm kommt? Oder von Spaltungsmanövern, dass es erst mal „nur“ die Leiharbeiter trifft? Oder von finanziellen Zugeständnissen wie „Treueprämien“ bei Ford in Saarlouis oder bezahlter Arbeitsfreistellung in Köln? Oder etwa der Hoffnung auf „Sozialtarifverträge“, die nur die Konzernmaßnahmen besiegeln und höchstens versüßen sollen.

Die Hafenarbeiter in Hamburg haben sich anders entschieden! Sie haben den Streik gegen die Privatisierung, gegen Geheimverhandlungen und dagegen, dass sie (für dumm) verkauft werden sollen, begonnen. Sie haben das getan, obwohl ihre Arbeitsplätze oder Arbeitsbedingungen noch gar nicht unmittelbar bedroht sind. Und obwohl sie selbst in der Nachkriegsgeschichte noch nie einen solchen Streik geführt haben. Sie haben sich so entschieden, weil sie ihre eigene Rechnung aufmachen. Weil es ihnen ums Prinzip geht. Weil sie nicht einsehen, dass man so mit ihnen umspringt. Weil sie von den längerfristigen Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter und ihrer Familien ausgehen.

Sie haben den Streik begonnen im festen Vertrauen, dafür alles Nötige zu lernen und sich auf das Know-how anderer Belegschaften und kompetenter Unterstützer verlassen zu können. Sie bauen auf dem gewachsenen Selbstbewusstsein in wichtigen gewerkschaftlichen Kämpfen der letzten Jahre auf. Sie haben erfahren: Wir stehen international nicht alleine! Diese Sicherheit gab ihnen auch der 7. Internationale Hafenarbeiterratschlag am 29. Oktober in Hamburg und sein Entschluss: Kein Kampf wird künftig mehr alleine stehen!

Da keimt der Geist der Arbeiteroffensive!

Arbeiteroffensive bedeutet, dass der ökonomische Kampf auch

die soziale und ökologische Frage umfasst und mit dem politischen

Kampf verbunden bzw. in ihn übergeleitet wird; dass

Einzelkämpfe zu Massenkämpfen zusammengefasst und höher

entwickelt werden; dass gegebenenfalls der gewerkschaftliche

Rahmen durchbrochen und zu selbstständigen Kämpfen übergegangen

wird. Die Arbeiteroffensive wird auch mit den Prinzipien

der Überparteilichkeit, der Demokratie, der fi nanziellen

Unabhängigkeit und einer proletarischen Streitkultur organisiert.

Diesen Weg sind auch die bedeutenden Streiks der Bergarbei ter

1997 und der Opel-Arbeiter in Bochum 2004 gegangen. Jeder,

der einen solchen Pionierstreik führt, steht im übertragenen

Sinn auf den Schultern der anderen und wächst dadurch über

sich selbst hinaus.

Weg der Verhandlungen gescheitert

Schon am 19. September gingen rund 3000 Hafenarbeiterinnen

und Hafenarbeiter in Hamburg gegen die Privatisierungspläne

auf die Straße. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft

Ver.di. Doch die Ver.di-Führung orientierte nur auf Verhandlungen.

Das hat die Entscheidung der HHLA für den Teilverkauf

der Hafenbetriebe nicht verhindert. Dieser Weg ist gescheitert.

Verdi, die Gewerkschaften müssen Kampforganisationen werden!

Wir brauchen dringend in Deutschland wie in anderen

Ländern ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrechts.

Auch dafür muss gekämpft werden! Auch ein selbstständiger

Streik braucht selbstverständlich jede erdenkliche Unterstützung

gewerkschaftlicher Gremien, ebenso wie die Auszahlung

von Streikgeld durch die Gewerkschaft. Wofür bezahlen wir

jahrzehntelang Beiträge?

Ist die Privatisierung des Übels Kern?

Wir leben in Deutschland im staatsmonopolistischen Kapitalismus.

Natürlich haben sich Betriebe in Bundes- oder Länderbesitz

oft wichtige Errungenschaften erkämpft. Finger weg davon!

Aber nicht umsonst fi nden angesichts der grassierenden

V.i.S.d.P.: D. Grünwald • Aldiekstr. 4 • 45968 Gladbeck

Infl ation auch harte Tarifkämpfe der Beschäftigten im öffentlichen

Dienst statt. Der Hafen „gehört uns“ erst dann, wenn der

Kapitalismus revolutionär überwunden ist. Dann entscheiden

nicht mehr die MSC oder Cosco, aber auch nicht der bürgerliche

Hamburger Senat über Wohl und Wehe der Arbeiter und ihrer

Familien. Im echten Sozialismus wird die Diktatur dieser Monopole

beseitigt und die Macht der Arbeiter zum Wohl der ganzen

Gesellschaft und zur Einheit von Mensch und Natur eingesetzt.

Das nannte Karl Marx die Diktatur des Proletariats.

Der Kampf, den wir begonnen ...

Natürlich bekommen so selbstbewusste Schritte und Streiks Gegenwind,

üble Drohungen, Hetze, Spaltungsversuche und Entlassungsdrohungen.

Da wird übel demoralisiert und desorientiert.

Es ist richtig, selbstbewusst weiterzukämpfen, sich nicht beirren

zu lassen – aber das muss erst einmal verarbeitet werden.

Eine Versammlung hat entschieden, vorerst den Streik zu beenden.

So oder so – früher oder später heißt es: Der Kampf, den wir

begonnen – wir führen ihn weiter bis er gewonnen!

Kommt zur Demonstration am 11.11. um 11 Uhr zum Rathausmarkt

in Hamburg.

Kontakt: Telefon: 0209 95 19 40 | E-Mail: info@mlpd.de | www.mlpd.de/mlpd-vor-ort

Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank:

IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00

Die

Flugblatt in Farbe zum Download und Ausdruck

Flugblatt Graustufen zum Download und Ausdruck