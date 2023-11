SI Cobas: Solidarisch mit selbständigem Streik im Hamburger Hafen

Dear comrades, thank you for the information about the Hamburg port strike. We would not have found it in the mainstream media. Please convey the solidarity of SI Cobas to the port workers of Hamburg, which I have had the luck to meet just a few days ago! We are impressed by their determination to fight without waiting for the union apparatus's directives, we feel we have much in common with them. On the coming Friday, 10 November, SI Cobas is participating in a rally to block a gate of the port of Genova, on the day an Israeli ship of the ZIM shipping line is docking in Genova, as a concrete answer to the appeal of Palestinian unions.

In solidarity, RL for the Committee for International Solidarity of S.I. Cobas

Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank für die Information über den Hamburger Hafenstreik. In den Mainstream-Medien hätten wir sie nicht gefunden. Bitte übermittelt den Hamburger Hafenarbeitern, die ich vor wenigen Tagen kennenlernen durfte, die Solidarität von SI Cobas! Wir sind beeindruckt von ihrer Entschlossenheit zu kämpfen, ohne auf die Weisungen des Gewerkschaftsapparats zu warten, und wir haben das Gefühl, dass wir viel mit ihnen gemeinsam haben. Am kommenden Freitag, den 10. November, nimmt SI Cobas an einer Kundgebung teil, um ein Tor des Hafens von Genua zu blockieren, an dem Tag, an dem ein israelisches Schiff der Reederei ZIM in Genua anlegt, als konkrete Antwort auf den Aufruf der palästinensischen Gewerkschaften.