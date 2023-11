Solidarität mit dem Streik der Hamburger Hafenarbeiter

Am Wochenende waren in den USA in zahllosen Städten Demonstrationen für einen sofortigen Waffenstillstand organisiert worden, mit Hunderttausenden Beteiligten, die größte davon in Washington mit bis zu 300.000 Teilnehmern. Auch diese Woche geht der Protest gegen den den brutalen Krieg in Gaza weiter: am Montag gab es eine Protestaktion organisiert von Samidoun Seattle im Hafen von Tacoma, um die Verschiffung von US-Militärgerät nach Israel zu unterbinden. In New York demonstrierte hunderte Menschen an der Freiheitsstatue, organisiert von der Jüdischen Stimme für Frieden. Gemeinsames Ziel all dieser Aktionen: Sofortige Waffenruhe und Einstellung der Unterstützung - finanziell und mit Waffen -der Israelischen Regierung durch die Biden-Regierung.